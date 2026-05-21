Huelva registra hoy el segundo mayor seguimiento de Andalucía en la huelga médica con casi un 25%

La provincia de Huelva ha registrado este jueves el segundo mayor seguimiento de Andalucía en la huelga convocada por el colectivo médico contra el nuevo Estatuto Marco planteado por el Ministerio de Sanidad.

Según los datos conocidos, el seguimiento global en la provincia ha alcanzado el 24,71%, situándose únicamente por detrás de Almería dentro del conjunto andaluz.

El mayor respaldo al paro se ha producido en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, donde el seguimiento ha llegado al 36,35%.

También destacan los porcentajes registrados en el Hospital Infanta Elena, con un 21,09%, y en el Área Sanitaria Norte de Huelva, donde la participación se ha situado en el 18,34%.

Por su parte, en el Distrito de Atención Primaria Huelva-Costa Condado Campiña el seguimiento ha alcanzado el 9,61%.

La convocatoria de huelga responde al rechazo de parte del colectivo médico al borrador del nuevo Estatuto Marco, especialmente por cuestiones relacionadas con las condiciones laborales, las guardias, la jornada y la regulación profesional de los facultativos.

Las movilizaciones continuarán este viernes con una nueva jornada de huelga y volverán además durante el próximo mes de junio con otra semana completa de paros convocados por las organizaciones médicas.