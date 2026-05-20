Sanidad amplía el cribado de cáncer de mama a mujeres de 45 a 74 años

El Ministerio de Sanidad ha aprobado la ampliación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años dentro del Sistema Nacional de Salud. Hasta ahora, las mamografías preventivas se realizaban de forma habitual a mujeres de entre 50 y 69 años.

La decisión ha sido adoptada por la Comisión de Salud Pública y permitirá extender la detección precoz a miles de mujeres más en todo el país, manteniendo la realización de mamografías con una periodicidad de dos años.

La medida responde a las recomendaciones científicas y sanitarias tanto de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias como del Consejo de la Unión Europea, además de la evidencia clínica acumulada en distintas comunidades autónomas.

Según los datos manejados por Sanidad, alrededor del 10% de los cánceres de mama diagnosticados en España afectan a mujeres menores de 50 años, lo que ha impulsado la ampliación del rango de edad.

El Ministerio destaca además los resultados obtenidos en regiones que ya habían comenzado a incorporar estos grupos de edad a sus programas de detección precoz. Comunidades como Navarra, Castilla y León, La Rioja o Castilla-La Mancha ya realizan cribados entre los 45 y 49 años, mientras que Galicia ha aportado datos relevantes para ampliar el programa hasta los 74 años.

La implantación será progresiva en todo el territorio nacional. Las comunidades autónomas dispondrán de un plazo máximo de tres años para comenzar la ampliación y hasta seis años para alcanzar una cobertura cercana al 100% en los nuevos grupos de edad incorporados.

Sanidad contempla además que, de manera transitoria, algunas autonomías puedan implantar inicialmente revisiones cada tres años antes de consolidar el modelo definitivo de periodicidad bienal.

El impacto económico estimado para el Sistema Nacional de Salud asciende a 534 millones de euros entre 2025 y 2029, aunque el Ministerio prevé que el coste final sea menor debido a que varias comunidades ya habían iniciado la ampliación de sus programas.

Desde el Ministerio se considera que esta medida supone “un avance relevante” en las estrategias de prevención y detección precoz del cáncer de mama, con el objetivo de mejorar la equidad sanitaria y aumentar la detección temprana de tumores en estadios iniciales.