El seguimiento de la huelga sanitaria crece en Huelva y supera la media andaluza este martes

La huelga sanitaria convocada este martes 19 de mayo ha ganado fuerza en la provincia de Huelva, donde el seguimiento en el turno de mañana alcanzó el 24,28%, situándose muy por encima de la media andaluza, fijada en el 18,73%, según los datos oficiales del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En total, 297 profesionales secundaron la protesta en la provincia onubense de los 1.223 trabajadores afectados por la convocatoria, una cifra que evidencia un aumento de la movilización en los centros sanitarios de Huelva.

El mayor seguimiento se registró en el Hospital Juan Ramón Jiménez, donde 214 trabajadores participaron en la huelga, lo que supone un 37,22% del personal afectado. También destacaron el Hospital Infanta Elena, con un 19,58%, y el Área Sanitaria Norte de Huelva, que alcanzó el 17,26%.

Por su parte, el Distrito de Atención Primaria Huelva-Costa Condado Campiña contabilizó un seguimiento del 7,81%, mientras que el CTTC Huelva no registró participación en el paro.

A nivel autonómico, los hospitales concentraron el mayor impacto de la jornada de protesta, con un seguimiento del 23,55%, frente al 9,98% de Atención Primaria. En toda Andalucía, 4.207 trabajadores participaron en la huelga durante el turno de mañana.