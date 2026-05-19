Huelva supera los 291 millones en exportaciones agroalimentarias en solo dos meses

La provincia de Huelva continúa consolidándose como uno de los grandes motores agroalimentarios de Andalucía tras superar los 291 millones de euros en exportaciones de alimentos y bebidas durante los dos primeros meses de 2026.

Los datos difundidos por la Junta de Andalucía sitúan a Huelva entre las provincias con mayor peso exportador de la comunidad, dentro de un sector agroalimentario andaluz que ha vuelto a liderar las ventas internacionales en España al superar los 3.000 millones de euros entre enero y febrero.

En concreto, las empresas onubenses exportaron en ese periodo cerca de 65.500 toneladas de productos agroalimentarios, confirmando el peso estratégico de la provincia en los mercados internacionales gracias al empuje de sectores como los frutos rojos, la agricultura intensiva y la industria alimentaria.

Andalucía concentra actualmente cerca del 24% de todas las exportaciones agroalimentarias del país, superando incluso a Cataluña en más de 531 millones de euros y manteniéndose como la principal potencia exportadora nacional en este ámbito.

Dentro de ese liderazgo andaluz, Huelva mantiene un papel especialmente relevante por la fortaleza de productos como la fresa, uno de los alimentos más vendidos al exterior desde Andalucía en este inicio de año. Solo este producto generó 130 millones de euros en exportaciones andaluzas durante los dos primeros meses de 2026.

El aceite de oliva continúa encabezando el ranking regional con casi 518 millones de euros exportados, seguido por productos hortofrutícolas como el pimiento, el pepino, el tomate y el calabacín.

Alemania vuelve a situarse como el principal destino de los productos agroalimentarios andaluces, concentrando más del 20% de las ventas internacionales. Francia y Países Bajos completan los tres principales mercados receptores.

La mayoría de las exportaciones andaluzas se dirigen a países europeos, aunque también crecen las ventas hacia América y Asia, mercados donde los productos agroalimentarios onubenses siguen ganando presencia.

El sector considera que estos datos confirman la fortaleza internacional de la agricultura y la industria alimentaria de la provincia, especialmente en un contexto marcado por los desafíos climáticos, los costes de producción y la competencia exterior.

La actividad agroalimentaria sigue siendo además uno de los grandes pilares económicos y laborales de Huelva, especialmente en comarcas ligadas a la producción agrícola y al sector exportador.