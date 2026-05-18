Llega el calor a Huelva y provincia: guía práctica para ciudadanos y turistas

Con la llegada del calor, Huelva y su provincia cambian de ritmo. Las playas de Punta Umbría, Mazagón, Isla Cristina, Ayamonte y Matalascañas se llenan, los centros históricos vuelven a cobrar vida por la noche y el interior, desde la Sierra de Aracena hasta el Condado, puede registrar jornadas especialmente intensas. Precisamente por eso, ciudadanos y turistas deben prepararse: el calor no es solo una cuestión de incomodidad, sino que puede convertirse en un riesgo real para la salud, sobre todo para niños, personas mayores, personas con patologías crónicas, trabajadores al aire libre y visitantes no acostumbrados al clima andaluz.

AEMET publica previsiones y avisos para Huelva y su provincia, incluido el índice ultravioleta, que en los meses cálidos puede alcanzar niveles elevados. Consultar la previsión antes de salir no es un detalle, sino una forma sencilla de prevención.

Las horas centrales son el momento más delicado

La regla más importante es evitar el sol en las horas centrales del día. Entre el final de la mañana y la tarde, al cuerpo le cuesta más regular la temperatura, especialmente cuando se camina durante mucho tiempo, se bebe poco o se permanece en la playa sin sombra. El Ministerio de Sanidad español recomienda mantenerse fresco, beber con regularidad, usar ropa ligera y limitar la exposición durante las horas de más calor.

Permanecer en casa, en el hotel o en un apartamento climatizado durante las horas más duras no significa desperdiciar el día. Es una elección inteligente. Se puede almorzar con calma, descansar, leer, ver una película, organizar la visita nocturna, llamar a la familia o pasar el tiempo con actividades tranquilas online como los juegos de casino. El objetivo es sencillo: no obligar al cuerpo a soportar el máximo calor cuando no es necesario.

Beber antes de tener sed

La sed no siempre es una señal inmediata. Cuando aparece, el cuerpo puede estar ya en déficit de líquidos. Por eso es conveniente beber agua con frecuencia, en pequeños sorbos, incluso sin tener sed. Es mejor evitar o limitar el alcohol, las bebidas muy azucaradas y el exceso de cafeína, porque pueden favorecer la deshidratación. La alimentación también cuenta: comidas ligeras, fruta, verdura, gazpacho, ensaladas y platos sencillos ayudan más que almuerzos pesados y ricos en grasas.

Quien visite Huelva debe llevar siempre consigo una botella de agua, sobre todo durante excursiones al Parque de Doñana, paseos por los pueblos del interior o jornadas de playa. Incluso pocos kilómetros bajo el sol pueden pesar mucho más de lo previsto.

Playa, turismo y actividad física: mejor elegir los horarios adecuados

La playa debe disfrutarse temprano por la mañana o a última hora de la tarde. Sombrilla, sombrero, gafas de sol y crema solar de alta protección son imprescindibles, no opcionales. El viento del Atlántico puede engañar: se percibe menos calor, pero la piel sigue recibiendo radiación solar.

Para visitas culturales, compras y paseos por los centros urbanos, es mejor elegir las primeras horas de la mañana o la noche. También hay que adaptar el deporte: correr, montar en bicicleta, hacer senderismo y realizar entrenamientos intensos deberían evitarse en las horas centrales. El Consejo Superior de Deportes recomienda practicar actividad física en las horas más frescas, como a primera hora de la mañana o al final de la tarde.

Reconocer las señales de alarma

Dolor de cabeza, náuseas, debilidad, calambres, mareos, piel muy caliente, confusión o desmayo no deben ignorarse. En estos casos hay que desplazarse de inmediato a un lugar fresco, beber agua en pequeños sorbos, aflojar la ropa y refrescar el cuerpo con paños húmedos o duchas frescas. Si los síntomas empeoran, duran más de una hora, aparece fiebre alta, confusión o pérdida de conciencia, es necesaria asistencia sanitaria inmediata.

El calor en Huelva forma parte del encanto del verano, pero hay que respetarlo. Organizar la jornada, hidratarse, buscar sombra y bajar el ritmo cuando sea necesario permite disfrutar del mar, la ciudad y la provincia sin convertir unas vacaciones o un día normal de verano en un problema de salud.