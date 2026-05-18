Las ayudas para alumnos con necesidades educativas especiales podrán solicitarse desde este martes

Las familias de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo podrán solicitar desde este martes 19 de mayo las ayudas correspondientes al curso 2026-2027 tras la publicación oficial de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 10 de septiembre y, por segundo año consecutivo, el procedimiento deberá realizarse de manera directa y telemática por parte de las familias a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, sin necesidad de tramitar la solicitud desde los centros educativos.

Las ayudas están dirigidas a alumnado que acredite necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a discapacidad igual o superior al 25 %, trastornos graves de conducta, trastornos graves del lenguaje o la comunicación, Trastorno del Espectro Autista (TEA) o altas capacidades.

La convocatoria contempla ayudas para cubrir distintos gastos relacionados con la educación del alumnado, entre ellos transporte escolar, comedor, residencia, material escolar, reeducación pedagógica o del lenguaje, además de programas específicos destinados a estudiantes con altas capacidades.

Asimismo, se mantiene la ayuda complementaria de 400 euros destinada a compensar los gastos adicionales que muchas familias deben asumir durante el curso escolar.

La principal novedad de esta convocatoria es el incremento medio del 10 % en los umbrales de patrimonio exigidos para acceder a las ayudas, una medida con la que el Ministerio busca ampliar el número de familias beneficiarias.

Aunque el procedimiento será prioritariamente telemático, el Ministerio mantendrá de forma excepcional la posibilidad de presentar solicitudes en papel a través de registros oficiales para aquellos casos en los que existan dificultades de acceso a medios digitales.

Desde el departamento que dirige Pilar Alegría destacan que esta convocatoria forma parte del incremento histórico del presupuesto destinado a becas y ayudas al estudio, que alcanzará este curso los 2.559 millones de euros.

Se trata, según el Ministerio, del noveno aumento consecutivo de esta partida desde 2018, año en el que la inversión estatal en becas se situaba en 1.399 millones de euros.

La convocatoria afecta a miles de familias andaluzas y onubenses que cada curso recurren a estas ayudas para afrontar parte de los costes educativos y terapéuticos de menores con necesidades especiales de apoyo educativo.