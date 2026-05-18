Los médicos afrontan esta semana una nueva huelga por el Estatuto Marco

Los médicos y facultativos afrontan desde este lunes una nueva semana de huelga contra la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad, dentro del calendario de movilizaciones convocado por los sindicatos médicos en toda España.

Los paros se desarrollarán del 18 al 22 de mayo y volverán a afectar a hospitales y centros de salud, especialmente en consultas externas y actividad no urgente.

En la provincia de Huelva, los sindicatos médicos prevén nuevamente un amplio seguimiento, después de que las anteriores jornadas de huelga situaran a la provincia entre las que registraron una mayor participación de facultativos en Andalucía, tanto en atención primaria como en hospitales.

El conflicto se centra en la negociación del nuevo Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios del sistema público.

Los médicos reclaman un estatuto específico para el colectivo facultativo, mejoras salariales, una reducción de las jornadas maratonianas y cambios en el sistema de guardias, una de las cuestiones que más tensión genera entre los profesionales.

Entre las principales reivindicaciones figura el fin progresivo de las guardias de 24 horas, la jornada laboral de 35 horas semanales y que las horas de guardia computen para la jubilación.

En Huelva, el malestar sanitario ha ido creciendo en los últimos años por la presión asistencial, las listas de espera y la falta de profesionales en determinadas áreas, una situación especialmente visible en atención primaria y algunos servicios hospitalarios.

Los sindicatos aseguran que muchos médicos onubenses están trabajando “al límite” y consideran que el actual modelo sanitario necesita cambios urgentes para evitar un mayor deterioro del sistema público.

Las anteriores jornadas de huelga provocaron cancelaciones de consultas y pruebas diagnósticas en distintos puntos de Andalucía, aunque los servicios mínimos garantizaron la atención urgente y hospitalaria.

El comité de huelga mantiene además el calendario de movilizaciones para las próximas semanas ante la falta de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, al que acusa de no ofrecer avances reales en la negociación.

Por su parte, el departamento que dirige Mónica García defiende que la reforma del Estatuto Marco incluye mejoras laborales para los profesionales sanitarios y rechaza crear una regulación exclusiva para médicos dentro del sistema público.

La huelga de esta semana supone un nuevo capítulo en un conflicto que sigue abierto y que mantiene en tensión al sistema sanitario público en toda España.