Más autónomos, más incertidumbre: crecer por necesidad en Huelva

El número de autónomos en Huelva y en Andalucía sigue creciendo. Cada vez más personas optan —o se ven obligadas— a emprender como salida laboral. Sin embargo, detrás de ese crecimiento hay una realidad compleja.

Muchos autónomos inician su actividad sin una red de seguridad sólida, con ingresos variables y costes fijos elevados. La ilusión del emprendimiento convive con la incertidumbre del día a día.

“Ser autónomo es trabajar todos los días sin saber cuánto vas a ganar a final de mes”, resume un trabajador por cuenta propia.

El aumento de costes, especialmente en energía, alquileres o suministros, afecta directamente a la rentabilidad. A esto se suma la carga administrativa y la dificultad para acceder a financiación.

En muchos casos, el autoempleo no es una elección vocacional, sino una alternativa ante la falta de oportunidades laborales estables. Una salida que permite generar ingresos, pero que no siempre garantiza estabilidad.

Aun así, el papel de los autónomos es clave en la economía local. Sostienen gran parte del tejido productivo, dinamizan barrios y generan empleo.

El desafío es claro: apoyar el emprendimiento no solo en su inicio, sino en su consolidación. Porque crear autónomos es importante, pero mantenerlos lo es aún más.