La Subdelegación reúne a entidades sociales para abordar la regularización de personas migrantes
La segunda Mesa Cívica analiza el proceso extraordinario y refuerza la coordinación con asociaciones y sindicatos de Huelva
La Subdelegación del Gobierno en Huelva ha celebrado una nueva reunión de la Mesa Cívica con el objetivo de seguir avanzando en el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes y resolver dudas junto a entidades sociales, sindicatos y colectivos que trabajan directamente con población extranjera en la provincia.
La sesión estuvo presidida por la subdelegada del Gobierno, María José Rico, y contó también con la participación de responsables de la Seguridad Social y de la Oficina de Extranjería de Huelva.
Durante el encuentro se ofreció información detallada sobre los procedimientos de tramitación y los recursos disponibles para facilitar el acceso de las personas interesadas a este proceso administrativo.
La mesa reunió a representantes de diferentes entidades sociales y sindicales de la provincia, entre ellas la Universidad de Huelva, Huelva Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, UGT, CCOO y UPA Huelva, además de otros colectivos vinculados al acompañamiento y asesoramiento de personas migrantes.
Desde la Subdelegación del Gobierno destacaron la importancia de la colaboración con el tejido asociativo para garantizar que la información llegue a los posibles beneficiarios y facilitar el acompañamiento durante todo el proceso.
La regularización podrá tramitarse tanto de forma presencial como telemática. En el caso de la atención presencial, será necesario solicitar cita previa a través de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o mediante el teléfono 060.
En Huelva, las gestiones podrán realizarse en la Oficina de la Seguridad Social de la calle Béjar y en distintas oficinas de Correos situadas en la Avenida de Italia, Los Rosales y La Orden.
La Mesa Cívica forma parte de los espacios de coordinación impulsados por la Subdelegación para mejorar la comunicación entre administraciones y entidades sociales en cuestiones relacionadas con migración, integración y derechos sociales.