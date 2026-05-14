La hostelería onubense acelera las contrataciones para un verano que volverá a disparar el empleo

La cuenta atrás para el verano ya se nota en la provincia de Huelva y uno de los sectores donde primero se percibe es en la hostelería. Hoteles, bares, restaurantes, chiringuitos y complejos turísticos han comenzado a reforzar plantillas ante la previsión de una nueva campaña estival marcada por el aumento de visitantes y el incremento de la actividad en la costa y en las zonas turísticas del interior.

En municipios como Punta Umbría, Matalascañas, Isla Cristina, Lepe o Ayamonte, numerosos establecimientos ya han iniciado procesos de selección para incorporar camareros, cocineros, ayudantes de cocina, recepcionistas, personal de limpieza y trabajadores para terrazas y chiringuitos.

El movimiento se repite también en la capital, donde muchos negocios comienzan a reforzarse antes de la llegada del grueso del turismo veraniego y del aumento de actividad ligado a las vacaciones y a los eventos estivales.

El sector servicios continúa siendo el gran motor laboral de la provincia. Según los últimos informes del SEPE, Huelva cerró 2025 con uno de los mayores descensos del paro de todo el país, con una caída superior al 10% respecto al año anterior.

Los datos reflejan además una tendencia sostenida de reducción del desempleo en la provincia durante los últimos años. El informe del mercado laboral de Huelva correspondiente a 2024 señala que el paro registrado descendió un 12,79% respecto al año anterior, situándose en 34.074 personas desempleadas, la cifra más baja en un cierre de año desde 2007.

Gran parte de esa mejora laboral suele concentrarse precisamente entre primavera y verano gracias al impulso de la hostelería, el turismo y el comercio. Andalucía liderará este verano la creación de empleo estacional en España, con más de 142.000 contratos previstos, según estimaciones publicadas esta misma semana.

Empresarios del sector reconocen que, pese al crecimiento de la actividad turística, cada vez resulta más complicado encontrar determinados perfiles, especialmente camareros con experiencia, cocineros y personal especializado para cocina y sala. Muchos negocios han comenzado incluso la contratación antes que otros años para asegurarse plantilla suficiente de cara a junio y julio.

La previsión turística para este verano vuelve a ser positiva en la provincia, especialmente en la costa, donde hoteles y apartamentos esperan una elevada ocupación durante los meses centrales de la temporada. El incremento de visitantes provoca cada año un fuerte impacto en el empleo, aunque el sector sigue marcado por la temporalidad y la dificultad para cubrir algunos puestos.

Mientras tanto, oficinas de empleo, plataformas digitales y redes sociales ya muestran decenas de ofertas laborales relacionadas con la hostelería y el turismo, confirmando que la campaña de verano ya ha comenzado en Huelva.