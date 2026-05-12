Desde el 1 de junio el Plan Infoca despliega 43 aeronaves y 4.700 profesionales ante un verano de alto riesgo de incendios

El Plan Infoca activará desde el próximo 1 de junio y hasta el 15 de octubre la época de peligro alto de incendios forestales, un operativo que contará este año con 43 aeronaves, 108 autobombas y cerca de 4.700 profesionales especializados en la prevención y extinción de fuegos forestales.

El dispositivo incorpora además nuevas Unidades de Maquinaria Pesada y de Fuego Técnico para reforzar la capacidad de respuesta ante una campaña que se prevé especialmente complicada debido a la abundante vegetación generada tras las intensas lluvias del invierno.

Además, la duración del periodo de peligro alto podría ampliarse dependiendo de las condiciones meteorológicas y del riesgo existente, como ya ocurrió durante el pasado año.

La provincia de Huelva afronta esta campaña con especial preocupación después de que en 2025 se registraran incendios forestales en más del 70% de sus municipios. A ello se suma que, incluso antes del inicio oficial de la época de máximo riesgo, ya se han producido incendios en distintos puntos de la provincia durante las últimas semanas, con actuaciones destacadas en municipios como Lucena del Puerto o Valverde del Camino.

Las altas temperaturas previstas para el verano, junto al fuerte crecimiento de pastos y matorral, hacen temer una campaña especialmente sensible en una provincia que cuenta con una de las mayores masas forestales de Andalucía.

Desde el operativo se insiste en extremar las precauciones y evitar cualquier conducta de riesgo en el entorno forestal durante los próximos meses.