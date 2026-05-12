La provincia dejará atrás las lluvias con una subida gradual de temperaturas durante la semana

La provincia de Huelva encara una semana marcada por la transición hacia un tiempo más estable tras varios días de lluvias y cielos muy nubosos en distintos puntos del territorio onubense.

Aunque durante este martes y parte del miércoles todavía podrán aparecer precipitaciones débiles y algunos chubascos dispersos, especialmente en zonas del interior y la Sierra, la tendencia apunta a una mejora progresiva del tiempo conforme avance la semana.

Las temperaturas continuarán siendo suaves durante los próximos días, con máximas que rondarán inicialmente los 20 o 22 grados en buena parte de la provincia y mínimas situadas entre los 12 y los 14 grados.

A partir del jueves comenzará a notarse un ascenso térmico más claro, acompañado de una mayor presencia de claros y una reducción importante de la inestabilidad atmosférica. El ambiente será ya más agradable y plenamente primaveral.

De cara al fin de semana, las previsiones apuntan incluso a valores cercanos a los 26 o 27 grados en algunas zonas del litoral y del interior onubense, recuperándose así temperaturas más habituales para esta época de mayo.

La provincia deja atrás varios días marcados por avisos meteorológicos y precipitaciones que han vuelto a dejar acumulados importantes de agua en distintos municipios onubenses.