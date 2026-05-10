La luz que apaga negocios: el coste energético golpea a las pymes de Huelva

En Huelva, levantar la persiana cada día es, para muchos autónomos, un ejercicio de resistencia. El aumento del coste de la energía se ha convertido en uno de los principales problemas para pequeños negocios, que ven cómo sus márgenes se reducen mes a mes.

Bares, panaderías, peluquerías, talleres o tiendas de alimentación comparten una misma preocupación: la factura eléctrica. En algunos casos, el gasto se ha duplicado en pocos años, obligando a replantear precios, horarios o incluso la continuidad del negocio.

“Hay meses en los que trabajas prácticamente para pagar la luz”, explica el propietario de un pequeño establecimiento.

El impacto es especialmente duro en actividades con alto consumo energético, como la hostelería o la alimentación, donde cámaras frigoríficas, hornos o maquinaria son imprescindibles.

El problema no siempre puede trasladarse al cliente. Subir precios supone perder competitividad, pero mantenerlos implica asumir pérdidas. Un equilibrio difícil que está llevando a muchos negocios al límite.

A esto se suma la incertidumbre. La volatilidad de los precios energéticos dificulta la planificación y genera inseguridad en un tejido empresarial formado mayoritariamente por pequeñas empresas.

Los empresarios reclaman medidas estructurales que reduzcan los costes y faciliten la transición hacia modelos más eficientes. Porque detrás de cada cierre hay algo más que un negocio: hay empleo, hay vida en los barrios y hay economía local que desaparece.