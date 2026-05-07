Cinco empresas de Huelva pasan a la final de los Premios Emprendemos por su innovación y potencial

Cinco empresas de la provincia de Huelva han sido reconocidas en la fase provincial de los XIII Premios Emprendemos, impulsados por la Junta de Andalucía, y competirán en la final regional como referentes en innovación, crecimiento e impacto social.

Las firmas seleccionadas son 5 Sentidos, centrada en terapias asistidas con perros; el Centro Astronómico OnubaSkyLab; la cooperativa Florestasur; Herederos de Hércules, dedicada al enoturismo; y Kyvrox, especializada en ciberseguridad con inteligencia artificial.

Estas empresas han sido distinguidas por su capacidad innovadora, su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su impacto en el tejido económico y social de la provincia, en un acto en el que participaron responsables institucionales como el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa.

Correa destacó que “el talento emprendedor que hemos visto hoy es el talento de nuestra provincia, de presente y futuro”, subrayando el papel de estas iniciativas como motor de desarrollo. En la misma línea, el director general de Emprendimiento, Javier González, señaló que estos premios permiten “dar visibilidad a proyectos que necesitan impulso para seguir creciendo”.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, puso en valor el momento de transformación que vive la provincia y el papel clave de los emprendedores para convertirlo en empleo y riqueza.

Además de las cinco ganadoras, otras tres empresas onubenses —Agroresearch, Aprendeguitarra.es y Wikonans— han sido seleccionadas para optar al ranking Top50 de Andalucía, que reconoce a las iniciativas con mayor impacto en el ecosistema emprendedor.

La final regional se celebrará el próximo 25 de junio en Huelva, donde las empresas competirán por el galardón a la más innovadora de Andalucía.