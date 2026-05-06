El Colegio de Médicos alerta de la baja elección de plazas MIR en Huelva y pide medidas urgentes

El Colegio Oficial de Médicos de Huelva ha mostrado su preocupación por la escasa elección de plazas MIR en la provincia durante los primeros turnos de adjudicación, una situación que, según el colectivo, requiere medidas urgentes.

El cardiólogo del Hospital Juan Ramón Jiménez y miembro de su junta directiva, Félix Rosa Longobardo, ha señalado que “este fenómeno no responde a una única causa sino a un conjunto de factores que influyen en la toma de decisión de los futuros especialistas”.

En este sentido, ha apuntado que “existe una percepción limitada de oportunidades de desarrollo profesional”, junto a la necesidad de “reforzar la capacidad docente y de investigación”, además de mejorar “las condiciones laborales y la proyección de carrera”.

Rosa también ha subrayado un problema estructural: “las dificultades en la conectividad, especialmente ferroviaria, condicionan el atractivo de Huelva para profesionales que valoran la movilidad”.

Pese a ello, ha defendido el potencial de la provincia, asegurando que “Huelva cuenta con un enorme potencial sanitario y humano”, aunque ha reconocido que “tenemos que hacer autocrítica y seguir avanzando para ser un destino competitivo”.

Entre las medidas propuestas, ha destacado la importancia de “reforzar plantillas, consolidar una formación de calidad y fomentar la investigación clínica”, recordando que ya se construye un nuevo espacio en el hospital para este fin.

Finalmente, ha reiterado el compromiso del colectivo: “desde el Colegio queremos colaborar con las administraciones para revertir esta tendencia y garantizar un futuro sanitario sólido en Huelva”.