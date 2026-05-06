La salud mental deja de ser un tabú entre los jóvenes de Huelva

Hablar de salud mental ya no es algo excepcional entre los jóvenes de Huelva. Cada vez más adolescentes y jóvenes reconocen abiertamente sufrir ansiedad, estrés o sensación de incertidumbre ante el futuro.

Profesores, orientadores y profesionales sanitarios coinciden en señalar un aumento de los casos en los últimos años. La pandemia marcó un punto de inflexión, pero no es el único factor. La presión académica, la exposición constante a redes sociales o la falta de expectativas laborales influyen en esta realidad.

“Hay chavales que sienten que no llegan a todo, que siempre están bajo presión”, explica un docente.

Las redes sociales juegan un papel clave. Comparaciones constantes, necesidad de aprobación o exposición a modelos irreales generan inseguridad y afectan a la autoestima.

A esto se suma la dificultad para acceder a recursos especializados. Aunque existen servicios, la demanda ha crecido y no siempre se puede atender con la rapidez necesaria.

El cambio más significativo es cultural: los jóvenes hablan más, reconocen el problema y buscan ayuda. Pero aún queda camino por recorrer.

La salud mental ya no puede entenderse como algo secundario. Es una parte esencial del bienestar y uno de los grandes retos sociales de la actualidad.