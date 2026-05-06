Doce playas y seis puertos de Huelva lucirán Bandera Azul este verano

La provincia de Huelva contará este verano con un total de doce playas distinguidas con Bandera Azul, a las que se suman seis puertos deportivos reconocidos por la calidad de sus servicios e instalaciones.

Entre las playas galardonadas destacan las tres de Ayamonte —Isla Canela, Los Haraganes y Punta del Moral—, así como las dos de Isla Cristina —La Casita Azul y Playa Central—. También figura Islantilla, compartida entre Isla Cristina y Lepe.

El listado se completa con Caño de la Culata y San Miguel en Cartaya; el Paraje Natural Marismas del Odiel en Huelva; Santa Pura en Lepe; la playa del Parador de Moguer; y el tramo del Albergue en Punta Umbría.

En cuanto a los puertos deportivos, la provincia suma seis distinciones: la Asociación Deportiva Náutica Nuevo Portil, en Cartaya, y las instalaciones portuarias de Ayamonte, Isla Cristina, Mazagón (Palos de la Frontera), El Terrón (Lepe) y Punta Umbría.

Estos reconocimientos, otorgados por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), ponen en valor la calidad ambiental, la seguridad y los servicios del litoral onubense de cara a la temporada estival.