Huelva refuerza su papel en el sector de los drones con la gestión conjunta del CEUS en Moguer

La provincia de Huelva dará un nuevo paso en el desarrollo tecnológico con la gestión conjunta del Centro de Ensayos de Sistemas no Tripulados (CEUS), ubicado en Moguer, tras el acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

El convenio, firmado con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), establece un modelo de gestión compartida durante los próximos cuatro años para esta infraestructura clave en la investigación, desarrollo y certificación de aeronaves no tripuladas.

El CEUS, considerado un centro único en Europa, permitirá ensayar sistemas aéreos de medio y gran tamaño, reforzando el posicionamiento de Andalucía y, especialmente, de Huelva, en un sector estratégico como el de los drones.

El acuerdo también regula el funcionamiento del centro, que contará con órganos de dirección, coordinación y asesoramiento científico, además de una financiación autonómica destinada a su actividad.

Con esta iniciativa, se busca impulsar la colaboración entre administraciones, universidades y empresas, consolidando a la provincia como referente internacional en innovación aeronáutica y tecnología no tripulada.