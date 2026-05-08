Activado el aviso amarillo por lluvia en toda la provincia de Huelva durante la madrugada y la mañana del sábado

La provincia de Huelva permanecerá este sábado bajo aviso amarillo por lluvias, según la previsión de la AEMET

El aviso afectará a toda la provincia y estará activo desde las 03:00 horas de la madrugada hasta las 14:59 horas del sábado.

La previsión apunta a precipitaciones que podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, aunque el nivel de riesgo es considerado bajo.

Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución al volante, especialmente en desplazamientos durante las primeras horas del día, así como evitar zonas inundables y prestar atención a posibles incidencias derivadas de las lluvias.