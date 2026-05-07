Huelva se vuelca contra el cáncer con la Cuestación de la Asociación Española Contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer ha movilizado este jueves a la ciudadanía onubense con motivo del Día de la Cuestación, una de sus principales iniciativas para recaudar fondos destinados a la investigación oncológica y al apoyo integral de pacientes y familiares.

Bajo el lema ‘Cuando paras, nos movemos contra el cáncer’, la jornada ha contado en Huelva con la instalación de 20 mesas informativas distribuidas por distintos puntos de la capital, además de equipos móviles que han recorrido la ciudad para facilitar la participación. En total, cerca de un centenar de voluntarios han colaborado en esta acción solidaria.

El objetivo de esta campaña es seguir avanzando en la investigación del cáncer, con la meta de alcanzar una tasa de supervivencia del 70% en 2030, así como reforzar los servicios gratuitos de atención que la entidad presta a las personas afectadas por la enfermedad.

Cada aportación, destacan desde la organización, contribuye a sostener un modelo de atención integral que abarca no solo el tratamiento médico, sino también el apoyo psicológico, social y emocional a pacientes y familiares.

El cáncer continúa siendo el principal problema sociosanitario a nivel global, con una incidencia que afecta a uno de cada dos hombres y a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida, lo que refuerza la importancia de este tipo de iniciativas de concienciación y recaudación.

En el conjunto de España, la Asociación mantiene activa la mayor red de investigación oncológica del país, con más de 3.000 investigadores trabajando en 160 instituciones. Actualmente, impulsa cerca de 800 proyectos en marcha, con una inversión que supera los 157 millones de euros.

Además de la investigación, la entidad apuesta por una atención más humana, centrada en las necesidades reales de los pacientes. Solo en 2025, atendió a más de 170.000 personas en todo el país a través de servicios presenciales, digitales y telefónicos.

La Cuestación vuelve así a convertirse en una jornada clave para implicar a la sociedad en la lucha contra el cáncer, recordando que pequeños gestos pueden contribuir a generar grandes avances en investigación, prevención y acompañamiento.