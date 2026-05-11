Más de 9 millones de euros para un proyecto ligado al hidrógeno verde en la provincia onubense

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha publicado la resolución provisional de ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinadas a proyectos de transición energética, entre los que figura una importante inversión para la provincia de Huelva.

En concreto, la empresa Quantum Hydrogen 8 recibirá provisionalmente 9,3 millones de euros dentro del Programa Cadena de Valor Industrial, una línea destinada a reforzar proyectos vinculados a las energías renovables y las tecnologías limpias.

La ayuda forma parte de un paquete global de 38,1 millones de euros concedidos provisionalmente en Andalucía para iniciativas relacionadas con almacenamiento energético, movilidad sostenible, producción de electricidad renovable y desarrollo industrial ligado a la transición ecológica.

La inversión prevista para la provincia refuerza el posicionamiento de Huelva como uno de los principales polos vinculados al hidrógeno verde y a la nueva industria energética, un sector llamado a desempeñar un papel clave en la transformación económica y en la generación de empleo durante los próximos años.