Sanitarios sin relevo: el déficit de médicos que amenaza al interior de Huelva

En muchos pueblos del interior de Huelva, la sanidad pública empieza a mostrar grietas visibles. Consultorios que antes abrían todos los días ahora reducen su actividad a jornadas concretas, y conseguir una cita médica puede alargarse más de lo deseado, especialmente en zonas como la Sierra, el Andévalo o la Cuenca Minera.

El problema tiene una raíz clara: la falta de médicos. Las jubilaciones de profesionales no están siendo sustituidas al mismo ritmo y las nuevas generaciones optan, en muchos casos, por destinos urbanos o incluso por trabajar fuera de España. Las condiciones en el medio rural —dispersión geográfica, carga asistencial, menos servicios— hacen que estas plazas resulten menos atractivas.

Mientras tanto, la población que permanece en estos municipios es, en gran medida, mayor. Es decir, donde más se necesita atención sanitaria, menos recursos hay disponibles.

“Tenemos médico tres días a la semana. Si te pones malo fuera de esos días, tienes que ir a otro pueblo o esperar”, relata un vecino de la zona.

El impacto va más allá de la atención médica. La falta de servicios básicos, como la sanidad, influye directamente en la decisión de muchas familias jóvenes de no quedarse o no volver. Sin médico, sin colegio o sin servicios, fijar población se vuelve prácticamente imposible.

Las soluciones pasan por incentivos específicos, mejoras en las condiciones laborales y una planificación más ajustada a la realidad del territorio. Porque en Huelva, como en muchas zonas rurales, la sanidad no es solo un servicio: es una condición para poder vivir.