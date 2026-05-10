La soledad no deseada avanza en los pueblos de Huelva

En muchas calles del interior de Huelva, el silencio se ha convertido en parte del paisaje. Casas que antes estaban llenas de vida hoy permanecen ocupadas por una sola persona. Personas mayores que han visto cómo sus hijos y nietos se marchaban en busca de oportunidades y que ahora viven solas, con rutinas marcadas por la ausencia de compañía.

La soledad no deseada es un fenómeno creciente en la provincia, especialmente en municipios pequeños. No se trata solo de vivir solo, sino de sentirse solo. De pasar días sin conversación, sin visitas, sin interacción social.

“Hay días en los que no hablo con nadie”, reconoce una vecina de la Sierra, una frase que resume una realidad cada vez más extendida.

Este aislamiento tiene consecuencias que van más allá del plano emocional. Diversos estudios señalan que la soledad prolongada puede aumentar el riesgo de depresión, deterioro cognitivo e incluso problemas físicos relacionados con la inactividad.

En Huelva, el problema se agrava por la estructura demográfica. Muchos pueblos tienen una población envejecida y una escasa renovación generacional. Los jóvenes se marchan y los mayores se quedan, sosteniendo como pueden la vida en el municipio.

Desde administraciones y colectivos sociales se impulsan iniciativas de acompañamiento, talleres o actividades comunitarias, pero el desafío es profundo. No basta con intervenir, hay que prevenir.

Mantener vivos los pueblos no es solo cuestión de infraestructuras o empleo. También implica cuidar a quienes ya están, garantizar su bienestar y evitar que la última etapa de su vida transcurra en soledad.