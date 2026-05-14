La Unión Europea pone el foco en el operativo de seguridad del Rocío

El dispositivo especial Plan Rocío Seguro 2026 desplegado por el Gobierno de España con motivo de la Romería del Rocío ha despertado el interés de la Unión Europea por tratarse de un operativo considerado único en el ámbito comunitario debido a sus dimensiones, complejidad y volumen de personas movilizadas.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, durante la reunión de coordinación celebrada este jueves para presentar los detalles del operativo que se desarrollará durante 16 días ininterrumpidos, desde hoy y hasta el próximo 29 de mayo.

El dispositivo contará con más de 3.000 profesionales de la Administración General del Estado, entre ellos más de 2.400 agentes de la Guardia Civil, encargados de velar por la seguridad de las 127 hermandades filiales, 41 no filiales, 25 agrupaciones nacionales y seis internacionales que participarán este año en la peregrinación hacia El Rocío.

Pedro Fernández explicó que la Unión Europea enviará este año a un alto representante para conocer sobre el terreno un operativo que considera referente en la gestión de grandes concentraciones de personas.

El delegado definió el despliegue como un “sistema de control de triple capa de seguridad”, al combinar vigilancia terrestre y fluvial, supervisión aérea mediante helicópteros y drones y monitorización digital de posibles amenazas.

La Guardia Civil movilizará un total de 2.430 agentes, apoyados por 918 vehículos, helicópteros, embarcaciones, caballos y drones distribuidos por más de 100 caminos y puntos sensibles, especialmente en áreas protegidas como Doñana, Raya Real, el Vado del Quema o el Puente del Ajolí.

Por su parte, la Policía Nacional desplegará cerca de 480 efectivos y 15 drones para reforzar la seguridad ciudadana y el acompañamiento a las hermandades durante los recorridos.

El operativo también contempla un amplio dispositivo de tráfico coordinado por la DGT, que este año prestará especial atención a la carretera A-483, principal vía de acceso a la aldea rociera y actualmente en obras, circunstancia que podría generar complicaciones de circulación durante los días de mayor afluencia.

Entre las cifras previstas destacan los más de 4.000 vehículos de tracción animal ya registrados para acceder a la aldea, frente a los 3.500 contabilizados el pasado año.

Además, el Plan Rocío Seguro volverá a contar con un Punto Violeta permanente en Villamanrique de la Condesa para la atención a víctimas de violencia de género o agresiones sexuales.

El dispositivo especial en la aldea se activará oficialmente el 19 de mayo y permanecerá operativo hasta el día 26 bajo el mando de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva.