Pueblos sin niños: la provincia que envejece en silencio

Hay pueblos de la provincia de Huelva donde el silencio ya no solo se percibe en las calles, sino también en los colegios, en las plazas y en las estadísticas. Municipios del interior onubense, especialmente en la Sierra y parte del Andévalo, afrontan desde hace años un lento pero constante envejecimiento de la población mientras los nacimientos caen y los jóvenes se marchan buscando oportunidades laborales y servicios que no encuentran en sus localidades de origen.

La imagen se repite en muchos rincones de la provincia: escuelas rurales con menos alumnado cada curso, aulas agrupadas para evitar cierres, viviendas vacías y una población cada vez más envejecida. Frente a ello, la costa onubense y algunos municipios del área metropolitana siguen creciendo gracias al turismo, la agricultura intensiva o la cercanía con grandes núcleos urbanos.

La brecha demográfica entre ambas realidades no deja de ampliarse.

En varios municipios serranos, los nacimientos anuales apenas superan la decena, una cifra impensable hace apenas unas décadas, cuando las familias numerosas formaban parte del paisaje cotidiano de estos pueblos.

La falta de empleo estable, las dificultades de acceso a la vivienda, la escasez de transporte público y la pérdida progresiva de servicios básicos están detrás de una situación que preocupa cada vez más a alcaldes y vecinos.

El problema no afecta únicamente a la pérdida de población. El envejecimiento tiene consecuencias directas sobre la economía local, la actividad comercial y la supervivencia de servicios públicos esenciales. Mantener abiertos colegios, consultorios médicos o pequeñas tiendas resulta cada vez más complicado en pueblos donde la población infantil disminuye y aumenta el porcentaje de personas mayores.

En algunos municipios, el colegio se ha convertido casi en el principal símbolo de resistencia frente a la despoblación. Cada nuevo nacimiento se celebra como una buena noticia colectiva y cada familia joven que decide quedarse supone un pequeño alivio para el futuro del pueblo.

Mientras tanto, muchos jóvenes que crecieron en estas localidades han acabado trasladándose a ciudades como Sevilla, Huelva capital o incluso fuera de Andalucía para encontrar empleo o continuar sus estudios universitarios. Muchos de ellos ya no regresan.

El contraste con determinadas zonas de la costa es evidente. Municipios turísticos o ligados al crecimiento agrícola mantienen cifras de población al alza y una mayor presencia de familias jóvenes, generando una provincia a dos velocidades desde el punto de vista demográfico.

Expertos y administraciones coinciden en que el reto de la despoblación no puede abordarse únicamente desde la natalidad. Reclaman políticas que permitan fijar población mediante empleo, acceso a internet de calidad, mejores comunicaciones, vivienda asequible y servicios públicos suficientes.

La digitalización y el teletrabajo aparecen también como posibles oportunidades para revitalizar parte del interior onubense, aunque muchos municipios siguen reclamando inversiones e infraestructuras que permitan competir en igualdad de condiciones.

Porque detrás de cada estadística hay una realidad mucho más profunda: pueblos que intentan mantener viva su identidad mientras ven cómo cada año hay menos niños jugando en sus calles.