Andalucía decide hoy su futuro político en unas elecciones clave para Huelva

Andalucía vive hoy una jornada decisiva con la celebración de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, unos comicios en los que millones de andaluces están llamados a las urnas para elegir la composición del próximo Parlamento andaluz y, con ello, el rumbo político de la comunidad para los próximos cuatro años.

En la provincia de Huelva, miles de ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en una jornada en la que los principales partidos se juegan mucho más que un simple reparto de escaños.

Los colegios electorales permanecerán abiertos desde las 9.00 hasta las 20.00 horas de manera ininterrumpida. A partir de ese momento comenzará el escrutinio y se conocerán los primeros resultados de unas elecciones marcadas por la incertidumbre y la importancia de la movilización.

Para poder votar será necesario acudir al colegio electoral correspondiente con el DNI, pasaporte o permiso de conducir original y en vigor. También se recomienda consultar previamente la mesa asignada para evitar incidencias.

Las elecciones llegan tras una campaña intensa en la que la sanidad pública, la vivienda, la educación, el empleo, la igualdad, las infraestructuras o el desarrollo industrial han centrado buena parte del debate político en la provincia onubense.

Además, en Huelva han tenido un peso importante asuntos como las conexiones ferroviarias, la situación de los hospitales, el futuro del vertedero de Nerva, la vivienda pública o las inversiones pendientes en distintas comarcas.

Los principales partidos llegan a esta jornada con estrategias muy distintas. El Partido Popular busca revalidar el respaldo obtenido en anteriores elecciones y mantener el control de la Junta de Andalucía, mientras que el PSOE aspira a movilizar al electorado progresista para intentar recuperar terreno en el Parlamento andaluz.

Por su parte, otras fuerzas como Vox, Por Andalucía y diferentes candidaturas provincialistas y andalucistas tratarán de ganar representación en una Cámara que podría resultar determinante para futuros pactos.

Los sondeos publicados durante la campaña apuntan a un escenario abierto, con posibles cambios en el reparto de fuerzas y una participación que volverá a ser clave para decidir el resultado final.

La jornada electoral se desarrollará bajo el habitual dispositivo especial de seguridad y coordinación para garantizar el normal funcionamiento de todos los colegios electorales de la provincia.

A partir de las ocho de la tarde comenzará el recuento oficial de votos y Andalucía empezará a dibujar el mapa político que marcará la próxima legislatura.