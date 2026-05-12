Matalascañas aplicará nuevas medidas para ordenar el tráfico y el aparcamiento este verano

El Ayuntamiento de Almonte pondrá en marcha este verano nuevas medidas para mejorar la movilidad y ordenar el estacionamiento en Matalascañas, un núcleo costero que cada temporada alta registra un importante incremento de tráfico y presión sobre el espacio público.

Entre las actuaciones previstas destaca la implantación de la ORA, una medida que el Consistorio defiende como una herramienta para favorecer la rotación de vehículos, reducir la saturación y facilitar una circulación más fluida durante los meses de mayor afluencia turística.

Desde el Ayuntamiento señalan que el objetivo no es penalizar el estacionamiento, sino responder a una realidad marcada por la elevada ocupación de plazas y la intensa concentración de vehículos que soporta Matalascañas durante buena parte del año.

El Consistorio sostiene además que la realidad del núcleo costero no puede analizarse únicamente desde su población estable, ya que durante la temporada alta la demanda de servicios y movilidad aumenta considerablemente.

En este sentido, el Ayuntamiento asegura que Matalascañas concentra el 28,3% de los ingresos municipales, aunque al mismo tiempo requiere un importante esfuerzo económico y de gestión para atender las necesidades derivadas del incremento de visitantes.

La administración local considera que la movilidad y el aparcamiento deben afrontarse desde la planificación y no desde medidas improvisadas, defendiendo la ORA como una actuación orientada a mejorar la convivencia entre residentes, trabajadores y turistas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Almonte asegura que busca avanzar hacia un modelo de gestión más ordenado y adaptado a la realidad que vive Matalascañas durante el verano.