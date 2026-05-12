La Agencia Destino Huelva promociona la provincia en la feria Expovacaciones de Bilbao

La Agencia Destino Huelva ha participado en una nueva edición de la feria Expovacaciones de Bilbao para promocionar la oferta turística de la provincia onubense en el mercado vasco, considerado uno de los principales emisores de visitantes nacionales hacia Huelva.

La presencia de la provincia en esta cita turística se ha realizado junto a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, dentro del plan de acción diseñado para reforzar la promoción del destino en los principales eventos turísticos nacionales e internacionales.

La edición número 46 de Expovacaciones ha reunido durante estos días en Bilbao a numerosos destinos turísticos nacionales e internacionales, convirtiéndose en una plataforma clave para promocionar viajes vacacionales de cara a la temporada estival.

En el stand de Andalucía, de 105 metros cuadrados, también han estado representados el Ayuntamiento de Ayamonte, la Mancomunidad de Islantilla y la empresa Garden Hoteles.

Desde la Agencia Destino Huelva destacan la importancia del visitante vasco para la provincia, un perfil turístico caracterizado por su fidelidad y por valorar especialmente aspectos como las playas naturales, la climatología, la gastronomía y los espacios de naturaleza que ofrece el territorio onubense.

Además de esta feria, personal técnico de la Agencia ha participado recientemente en unas Jornadas Profesionales de Andalucía celebradas en Barcelona y Bilbao, organizadas por Turismo Andaluz para dar a conocer la oferta turística de la provincia a agencias y profesionales del sector.

En estas acciones promocionales también han participado diversas empresas onubenses vinculadas al sector hotelero y turístico, entre ellas Senator, Gran Hotel El Coto, Garden Hotels y On Hotels.