HuelvaLab impulsa dos nuevas píldoras formativas sobre LinkedIn y reputación digital

La primera de las píldoras formativas se celebrará el próximo 13 de mayo y estará centrada en el uso de LinkedIn como herramienta para mejorar la visibilidad de proyectos y negocios. La sesión será impartida por Silvia Saucedo, especialista en orientación laboral, empleabilidad y marca personal.

Durante la formación se abordarán aspectos como la optimización del perfil profesional, la creación de contenidos para reforzar la imagen de marca y las estrategias para transformar la visibilidad en contactos y oportunidades de negocio.

La segunda sesión tendrá lugar el 10 de junio bajo el título “Reputación digital: qué hacer cuando hablan mal de tu negocio”. En ella se analizarán claves para gestionar críticas, proteger la imagen online de las empresas y convertir las reseñas en oportunidades de mejora y confianza.

Esta formación correrá a cargo de Rocío González Molero, especializada en estrategia y gestión de presencia digital para empresas.

Las dos acciones formativas forman parte de la apuesta de HuelvaLab por acercar herramientas prácticas y conocimientos digitales al tejido emprendedor y empresarial de la provincia.