Diputación impulsa ayudas para renovar el alumbrado público y proteger el cielo nocturno en pequeños municipios

La Diputación Provincial de Huelva ha convocado una nueva línea de subvenciones destinada a mejorar la eficiencia energética y la protección del cielo nocturno en los alumbrados públicos exteriores de municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia.

La iniciativa, impulsada a través del Servicio de Medio Ambiente y Energía, busca favorecer el ahorro energético, reducir emisiones contaminantes y avanzar hacia modelos de iluminación más sostenibles y respetuosos con el entorno.

La Diputación será la encargada de ejecutar directamente las actuaciones, ya que la ayuda se concede en especie. De este modo, la institución provincial asumirá tanto la redacción de los proyectos técnicos como la licitación y ejecución de las obras necesarias para renovar los sistemas de alumbrado público.

La convocatoria se enmarca dentro de las distintas líneas de trabajo que la Diputación viene desarrollando en materia de energía sostenible y lucha contra el cambio climático, participando además en proyectos europeos relacionados con la eficiencia energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Podrán acogerse a estas ayudas los ayuntamientos de municipios onubenses con menos de 5.000 habitantes, aunque quedarán excluidos aquellos que hayan recibido subvenciones similares desde 2010 por parte de la Diputación o de otras administraciones públicas, así como las entidades que hayan contratado empresas de servicios energéticos para acometer mejoras en el alumbrado exterior durante ese mismo periodo.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 25 de mayo y la tramitación deberá realizarse obligatoriamente a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Huelva.