Huelva celebra el Día de Europa reivindicando el impacto de la UE en el desarrollo de la provincia

La Diputación Provincial de Huelva ha celebrado este viernes el Día de Europa con una jornada centrada en los valores europeos y en la conmemoración del 40 aniversario de la incorporación de España a la Unión Europea.

El acto institucional se ha desarrollado en la Plaza de las Monjas, donde ha tenido lugar el tradicional izado de la bandera europea como símbolo del compromiso con el proyecto comunitario. Además, durante toda la mañana, Europe Direct Huelva ha instalado un punto informativo abierto a la ciudadanía.

Durante el acto, el vicepresidente de la Diputación, José Manuel Zamora, destacó la transformación que ha vivido la provincia gracias a Europa y señaló que actualmente se movilizan más de 63 millones de euros en proyectos vinculados al desarrollo urbano sostenible, el empleo, la innovación o la cooperación transfronteriza.

La celebración también ha contado con representantes de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Huelva, que pusieron en valor la importancia de los fondos europeos para impulsar proyectos de modernización en la capital y en la provincia.

Uno de los aspectos destacados de esta edición ha sido el enfoque educativo, con actividades dirigidas a centros escolares de distintos municipios para acercar al alumnado los valores europeos mediante juegos, concursos y actividades musicales.

Como novedad, este año se ha incorporado además la iniciativa deportiva #ElDeporteConEuropa, mediante la que equipos base de la provincia lucirán brazaletes con la bandera europea en diferentes encuentros deportivos para promover valores como la igualdad, el respeto y la cooperación.

Con esta programación, la Diputación de Huelva refuerza su apuesta por acercar Europa a la ciudadanía y poner en valor el papel que la Unión Europea ha tenido en el desarrollo social, económico y territorial de la provincia durante las últimas décadas.