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Ayamonte acogerá en junio los actos conmemorativos de la Fundación de la Guardia Civil

La programación incluirá jornadas abiertas al público, exhibiciones y un acto castrense en el Paseo de La Ribera
Actos Fundación Guardia Civil.
Actos Fundación Guardia Civil.
Ayamonte
Ayamonte acogerá en junio los actos conmemorativos de la Fundación de la Guardia Civil
Redacción
Redacción
08/05/26 - 11:08
La ciudad de Ayamonte será escenario los próximos días 2 y 3 de junio de los actos conmemorativos de la Fundación de la Guardia Civil, una programación abierta a la ciudadanía que permitirá acercar la labor y la historia del cuerpo a vecinos y visitantes.

La primera de las actividades tendrá lugar el martes 2 de junio, a partir de las 09:30 horas, en el Campo de Fútbol Blas Infante, donde se celebrará una jornada de puertas abiertas dirigida especialmente a centros escolares.

Durante esta actividad se llevarán a cabo exhibiciones de distintas especialidades de la Guardia Civil, además de una muestra de vehículos y medios utilizados por los agentes en su trabajo diario relacionado con la seguridad ciudadana.

Los actos continuarán el miércoles 3 de junio con un acto castrense abierto al público que se desarrollará a las 20:00 horas en el Paseo de La Ribera.

La ceremonia incluirá la entrega de condecoraciones, un homenaje a los agentes caídos y un desfile militar, en una cita que pretende poner en valor la trayectoria, el compromiso y el servicio que presta la Guardia Civil.

Desde la organización se ha animado a la ciudadanía a participar en estas jornadas, concebidas para acercar a la población la labor que desarrolla el cuerpo y reforzar el vínculo entre la institución y la sociedad.