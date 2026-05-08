Ayamonte acogerá en junio los actos conmemorativos de la Fundación de la Guardia Civil

La ciudad de Ayamonte será escenario los próximos días 2 y 3 de junio de los actos conmemorativos de la Fundación de la Guardia Civil, una programación abierta a la ciudadanía que permitirá acercar la labor y la historia del cuerpo a vecinos y visitantes.

La primera de las actividades tendrá lugar el martes 2 de junio, a partir de las 09:30 horas, en el Campo de Fútbol Blas Infante, donde se celebrará una jornada de puertas abiertas dirigida especialmente a centros escolares.

Durante esta actividad se llevarán a cabo exhibiciones de distintas especialidades de la Guardia Civil, además de una muestra de vehículos y medios utilizados por los agentes en su trabajo diario relacionado con la seguridad ciudadana.

Los actos continuarán el miércoles 3 de junio con un acto castrense abierto al público que se desarrollará a las 20:00 horas en el Paseo de La Ribera.

La ceremonia incluirá la entrega de condecoraciones, un homenaje a los agentes caídos y un desfile militar, en una cita que pretende poner en valor la trayectoria, el compromiso y el servicio que presta la Guardia Civil.

Desde la organización se ha animado a la ciudadanía a participar en estas jornadas, concebidas para acercar a la población la labor que desarrolla el cuerpo y reforzar el vínculo entre la institución y la sociedad.