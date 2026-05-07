La Rábida se convierte en epicentro del bienestar con las jornadas ‘Origen’ en el Celestino Mutis

El Parque Botánico José Celestino Mutis acogerá los próximos 9 y 16 de mayo las Jornadas del Bienestar ‘Origen’, una iniciativa impulsada dentro del programa ‘La Rábida en Primavera’ que busca acercar herramientas de crecimiento personal a la ciudadanía.

La propuesta, presentada por la Diputación de Huelva, ofrecerá actividades gratuitas en horario de 11:00 a 14:30 horas centradas en tres ejes: cuerpo, mente y emoción, con la participación de profesionales de referencia a nivel nacional.

El diputado Juan Daniel Romero destacó la buena acogida de la programación primaveral, señalando que “cerca de 600 personas han participado ya en las actividades”, especialmente familias.

Por su parte, la directora de las jornadas, Marta Martín, subrayó que el objetivo es ofrecer “experiencias transformadoras y accesibles” que ayuden al bienestar emocional.

El programa incluirá sesiones como ‘Yoga Dance’, masterclass sobre relaciones saludables o grabaciones de podcasts en directo, en un entorno natural que refuerza el carácter experiencial del evento.

Las jornadas son abiertas a todos los públicos y forman parte de una programación más amplia que continúa dinamizando el enclave de La Rábida durante la primavera.