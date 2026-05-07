Protección Civil revisa los caminos del Rocío para garantizar la seguridad de las hermandades
El operativo supervisa rutas, zonas de descanso y puntos de agua en el entorno de Doñana de cara al Plan Romero 2026
El nuevo jefe del servicio, Alejandro Cejuela, participó en una de las inspecciones junto a las filiales de Cádiz que transitan por los senderos del Espacio Natural de Doñana, en la provincia onubense.
Durante el recorrido, en el que también participaron responsables del espacio protegido y efectivos del dispositivo del Plan Romero 2026, se han revisado las vías de evacuación, la señalización de las zonas de sesteo y pernocta, así como los puntos de abastecimiento de agua.
Además, los técnicos han atendido las consultas de las hermandades y han distribuido mapas con los itinerarios oficiales, en una actuación clave para coordinar el tránsito y prevenir incidencias durante una de las peregrinaciones más multitudinarias del país.