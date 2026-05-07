Protección Civil revisa los caminos del Rocío para garantizar la seguridad de las hermandades

El Servicio de Protección Civil de Huelva ha iniciado estos días la revisión de los caminos hacia la aldea de El Rocío con el objetivo de garantizar la seguridad de las hermandades durante la romería.

El nuevo jefe del servicio, Alejandro Cejuela, participó en una de las inspecciones junto a las filiales de Cádiz que transitan por los senderos del Espacio Natural de Doñana, en la provincia onubense.

Durante el recorrido, en el que también participaron responsables del espacio protegido y efectivos del dispositivo del Plan Romero 2026, se han revisado las vías de evacuación, la señalización de las zonas de sesteo y pernocta, así como los puntos de abastecimiento de agua.

Además, los técnicos han atendido las consultas de las hermandades y han distribuido mapas con los itinerarios oficiales, en una actuación clave para coordinar el tránsito y prevenir incidencias durante una de las peregrinaciones más multitudinarias del país.