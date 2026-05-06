La Diputación reclama reabrir la línea Huelva-Zafra y mejoras urgentes en la N-435

El Pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado una moción para solicitar al Gobierno de España la reapertura del servicio de pasajeros en la línea ferroviaria Huelva-Jabugo-Zafra, interrumpida desde el pasado mes de febrero tras los daños provocados por la borrasca Leonardo.

La iniciativa, presentada por el grupo popular y respaldada por VOX, insta al Ministerio de Transportes y a Adif a adoptar medidas “inmediatas” para restablecer el servicio con garantías de seguridad y calidad, así como a fijar un calendario público y vinculante. Asimismo, se reclama la comparecencia del Gobierno para informar sobre el estado de la infraestructura, las obras necesarias y los plazos previstos, además de exigir responsabilidades por la situación generada.

Durante el debate se recordó que, tres meses después del corte ferroviario, miles de usuarios continúan sin una alternativa estable, lo que ha supuesto un importante perjuicio para la movilidad en la provincia.

En materia de carreteras, el Pleno aprobó por unanimidad reclamar la mejora urgente de la N-435, especialmente en el tramo entre Zalamea la Real y el límite con Extremadura, debido a su deterioro y al riesgo que supone para la seguridad vial. En esta misma línea, también se respaldó la construcción de una variante en la zona de Los Pinos, en Valverde del Camino, ante el incremento de tráfico pesado previsto por el desarrollo del proyecto minero Masa Valverde.

Otra de las iniciativas aprobadas, también por unanimidad, plantea la creación de una línea de ayudas económicas destinada a clubes, entidades deportivas y deportistas individuales de la provincia que deban desplazarse fuera de Huelva para competir en fases finales, ascensos o campeonatos oficiales.

Con este conjunto de medidas, la Diputación refuerza su reivindicación de mejores infraestructuras y servicios para la provincia, al tiempo que impulsa el apoyo al deporte y la cohesión territorial.