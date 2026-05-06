Cortegana ya es Municipio Turístico de Andalucía tras la aprobación del Consejo de Gobierno

El municipio de Cortegana ha sido declarado oficialmente Municipio Turístico de Andalucía, una distinción aprobada por el Consejo de Gobierno tras verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa autonómica.

La solicitud fue presentada por el Ayuntamiento en octubre de 2025 y ha superado todos los informes técnicos favorables, acreditando aspectos como el volumen de visitantes, la existencia de una oferta turística adecuada y la disponibilidad de un Plan Municipal de Calidad Turística en vigor.

Además, Cortegana ha alcanzado quince de los diecisiete criterios de valoración exigidos, consolidando su posicionamiento como destino turístico en la provincia de Huelva.

Este reconocimiento permitirá reforzar los servicios públicos vinculados al turismo y mejorar la atención a los visitantes, dentro de la estrategia de desarrollo turístico de Andalucía.