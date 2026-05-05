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Ayamonte revalida cuatro Banderas Azules en sus playas y puerto deportivo

El municipio obtiene tres distintivos en su litoral y uno en sus instalaciones náuticas, reforzando su apuesta por la calidad

Banderas azules
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Ayamonte Banderas azules
Ayamonte revalida cuatro Banderas Azules en sus playas y puerto deportivo
Redacción
Redacción
05/05/26 - 13:44

Ayamonte ha renovado un total de cuatro Banderas Azules para la temporada 2026, tres de ellas en las playas de Isla Canela, Punta del Moral y Los Haraganes, y una más en el puerto deportivo.

Este reconocimiento, otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), pone en valor la calidad ambiental, la seguridad y los servicios que ofrece el municipio en su litoral.

El alcalde, Alberto Fernández, ha destacado que este distintivo consolida a la localidad como un destino turístico de primer nivel y supone un impulso para seguir mejorando las infraestructuras y la atención a visitantes.

Desde el Ayuntamiento han subrayado el trabajo continuo para mantener las playas en las mejores condiciones, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la excelencia en sus servicios.