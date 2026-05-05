Ayamonte revalida cuatro Banderas Azules en sus playas y puerto deportivo
El municipio obtiene tres distintivos en su litoral y uno en sus instalaciones náuticas, reforzando su apuesta por la calidad
Ayamonte ha renovado un total de cuatro Banderas Azules para la temporada 2026, tres de ellas en las playas de Isla Canela, Punta del Moral y Los Haraganes, y una más en el puerto deportivo.
Este reconocimiento, otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), pone en valor la calidad ambiental, la seguridad y los servicios que ofrece el municipio en su litoral.
El alcalde, Alberto Fernández, ha destacado que este distintivo consolida a la localidad como un destino turístico de primer nivel y supone un impulso para seguir mejorando las infraestructuras y la atención a visitantes.
Desde el Ayuntamiento han subrayado el trabajo continuo para mantener las playas en las mejores condiciones, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la excelencia en sus servicios.