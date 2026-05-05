Lepe recibe 1.000 botellas reutilizables para la Romería de la Bella en su 60 aniversario

El Ayuntamiento de Lepe y la Hermandad de la Bella han recibido este martes un total de 1.000 botellas reutilizables donadas por la empresa Aqualia con motivo de la Romería de la Bella 2026, una edición especialmente significativa al coincidir con el 60 aniversario de la festividad.

El acto de entrega se ha celebrado en la plaza de España y ha contado con la presencia de la teniente de alcalde delegada de Presidencia, Ana Delgado, el concejal de Servicios Generales, José Miguel Ramírez Antonete, representantes de la Hermandad de la Bella, así como el artista lepero Alberto Muriel, autor del diseño.

Las botellas, de 250 mililitros, presentan una ilustración de la Virgen de la Bella en su carreta y un mensaje claro de concienciación: “El agua es vida, cuidemos el camino de nuestra Romería, Fiesta de Interés Turístico de Andalucía”. El objetivo es fomentar hábitos sostenibles entre los romeros y romeras durante el recorrido.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado el valor simbólico de esta iniciativa, subrayando que se trata de “un bonito recuerdo” de una romería muy especial. Por su parte, Aqualia ha reafirmado su compromiso con el municipio colaborando un año más en esta cita, mientras que la Hermandad ha agradecido tanto la donación como la implicación institucional en un año clave para la proyección de la fiesta.

El diseño, obra de Alberto Muriel, busca reflejar la esencia del camino con una imagen reconocible y cercana para los devotos. Las botellas comenzarán a repartirse a partir de este miércoles 6 de mayo en el Ayuntamiento de Lepe, en horario de 11:00 a 13:00 horas.