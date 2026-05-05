Alájar restaura una de sus fuentes más emblemáticas en la Peña de Arias Montano tras los daños por las borrascas

El Ayuntamiento de Alájar ha culminado los trabajos de restauración y rehabilitación de una de las fuentes más emblemáticas del municipio, situada en la Peña de Arias Montano, tras los daños ocasionados por las borrascas de los últimos meses.

La actuación ha permitido recuperar el nacimiento del manantial que brota de la propia peña, así como reforzar la estructura de la fuente, devolviendo a este espacio su valor patrimonial, paisajístico y simbólico.

Desde el Consistorio destacan que esta intervención era necesaria para garantizar la conservación de un enclave de gran importancia para vecinos y visitantes, especialmente tras el deterioro sufrido por las inclemencias meteorológicas.

Con esta rehabilitación, el Ayuntamiento pone en valor uno de los puntos más representativos del municipio, contribuyendo a la preservación del entorno natural y cultural de la zona, así como a su disfrute en condiciones óptimas.