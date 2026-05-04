Punta Umbría licita las obras para reparar los firmes dañados en El Rincón

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha aprobado la licitación de las obras destinadas a la reparación de los firmes deteriorados en la zona de El Rincón, con una inversión total de 51.918,39 euros (IVA incluido).

Las empresas interesadas dispondrán de un plazo de un mes para presentar sus ofertas, mientras que el tiempo estimado de ejecución de los trabajos será de dos meses una vez se formalice la adjudicación.

El proyecto contempla la rehabilitación del firme, la mejora de cunetas, la optimización del drenaje y diversas actuaciones preventivas para evitar nuevos deterioros en esta área especialmente afectada por escorrentías y desbordamientos.

El alcalde ha subrayado que esta intervención responde a “una necesidad histórica de los vecinos de El Rincón”, agravada por las intensas lluvias registradas en los últimos años, y la ha calificado como prioritaria para reforzar la seguridad y accesibilidad de la zona.

La actuación ha sido redactada por los Servicios Técnicos Municipales y cuenta con financiación íntegra de la Junta de Andalucía, a través de una subvención destinada a paliar los daños ocasionados por la DANA de noviembre de 2024.

Desde el Consistorio destacan la coordinación entre administraciones y enmarcan este proyecto dentro de la planificación municipal para mejorar las infraestructuras y la calidad de vida de los vecinos.