Lepe impulsa el uso del contenedor marrón para la recogida de residuos orgánicos

El Ayuntamiento de Lepe ha presentado una nueva campaña para fomentar el uso del contenedor marrón destinado a los residuos orgánicos, en el marco de un proyecto financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Bibiano Oria, ha dado a conocer esta iniciativa que se desarrollará en los próximos meses y que contempla la instalación de contenedores específicos en distintos puntos del municipio, incluyendo Lepe, La Antilla y Pinares de Lepe.

Estos contenedores estarán destinados a la recogida de residuos orgánicos domésticos como restos de comida, frutas, verduras, carne, pescado, posos de café o cáscaras de huevo. Para facilitar su uso, el Ayuntamiento distribuirá en los hogares minicontenedores aireados junto a bolsas orgánicas y una tarjeta magnética necesaria para abrir los nuevos contenedores en la vía pública.

El reparto se realizará puerta a puerta por personal vinculado a la campaña, que además ofrecerá información detallada sobre el funcionamiento del sistema y la correcta separación de residuos en el ámbito doméstico.

Desde el Consistorio se ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para garantizar el éxito de este proyecto piloto, que podría ampliarse a todo el municipio en el futuro, incluyendo de manera especial al sector de la hostelería.

El responsable municipal ha destacado la importancia de esta iniciativa, subrayando que los residuos orgánicos pueden transformarse en recursos útiles como abono o energía, contribuyendo así a un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

La campaña cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.