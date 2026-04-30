Corrales acogerá del 8 al 10 de mayo la I Exhibición de Trenes en Miniatura con carácter cultural y solidario

El complejo deportivo de Corrales será escenario los días 8, 9 y 10 de mayo de la I Exhibición de Trenes en Miniatura, una iniciativa que combina divulgación histórica, ocio y solidaridad y que ha sido presentada en la Diputación Provincial de Huelva.

Organizada por el Club Ferroviario de Huelva y la Sociedad Casino Minero de Corrales, con la colaboración del Ayuntamiento de Aljaraque y la Diputación, la muestra reunirá a modelistas procedentes de distintos puntos de España y Portugal, que exhibirán maquetas de gran calidad con trenes en movimiento y recreaciones de paisajes de la Península Ibérica.

Durante la presentación, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, destacó el carácter intergeneracional del evento, señalando que no se trata solo de una exposición, sino de un encuentro que conecta la memoria colectiva con la curiosidad de los más jóvenes. En esta línea, puso en valor el respaldo institucional a iniciativas que dinamizan los municipios y fomentan la convivencia.

Por su parte, el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, subrayó la vinculación histórica de Corrales con el ferrocarril, especialmente a través de la Compañía Minera de Tharsis, recordando el papel clave del tren en el desarrollo del municipio.

La exhibición se completará con un mercadillo solidario a beneficio de Madre Coraje y una exposición de pintura titulada ‘Vías y trenes’, del artista Manuel Toscano, ampliando así la oferta cultural del evento.

Desde la organización, se ha destacado el objetivo de acercar al público la historia ferroviaria y minera de la provincia de una forma didáctica y atractiva, al tiempo que se difunde la afición por el modelismo ferroviario.

La muestra podrá visitarse el viernes en horario de mañana y tarde, el sábado en doble sesión y el domingo en horario matinal, consolidándose como una propuesta dirigida a todos los públicos y con vocación de continuidad.