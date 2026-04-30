Huelva impulsa la ciencia desde la infancia con la recogida de dientes del Ratón Pérez en toda la provincia

La provincia de Huelva se suma de lleno a la campaña de recogida de dientes de leche del Ratón Pérez, una iniciativa de ciencia ciudadana que amplía su alcance gracias a la colaboración entre la Universidad de Huelva y el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El proyecto permitirá la participación de familias de distintos municipios onubenses, facilitando la donación de piezas dentales en centros sanitarios.

La iniciativa, promovida por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Huelva junto a la Unidad de Gestión Clínica de Salud Bucodental del SAS, forma parte de un proyecto liderado por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), con sede en Burgos. Su objetivo es crear una colección de referencia de dientes de leche que contribuya a investigaciones en ámbitos como la evolución humana, la odontología o la antropología forense.

Gracias a esta colaboración, la recogida se extenderá a diferentes puntos de la provincia, incluyendo Huelva capital y localidades como Aljaraque, Lepe, Ayamonte, San Juan del Puerto, Gibraleón, La Palma del Condado, Bollullos Par del Condado o Almonte, entre otras.

El procedimiento para participar es sencillo: las familias pueden donar dientes de leche que se hayan caído de forma natural o hayan sido extraídos, recibiendo a cambio un pequeño obsequio y un diploma para los menores. Además, se cumplimenta un formulario con información relevante que aumenta el valor científico de cada muestra. También se podrán entregar piezas conservadas en casa, tanto en centros sanitarios como en la propia Universidad de Huelva.

La puesta en marcha de esta iniciativa ha contado con la implicación de profesionales del ámbito sanitario y universitario, que han recibido formación específica sobre el proceso de recogida y la importancia del proyecto.

Con esta expansión, Huelva se posiciona como un territorio activo en la investigación científica, fomentando la participación ciudadana desde edades tempranas y acercando la ciencia a la sociedad de una forma didáctica y accesible.