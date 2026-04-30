Más de 200 jóvenes participan en los II Premios Tántangan con propuestas para prevenir adicciones

Más de doscientos jóvenes y adolescentes han participado en la segunda edición de los Premios a las Buenas Prácticas en Prevención de Adicciones ‘Premios Tántangan’, una iniciativa de la Diputación de Huelva que busca fomentar propuestas innovadoras para promover hábitos de vida saludables entre la población juvenil.

El presidente de la Diputación, David Toscano, acompañado por la diputada de Servicios Sociales y Drogodependencias, Carmen Díaz, ha asistido a las sesiones en las que los propios participantes han defendido sus proyectos ante un jurado técnico especializado en prevención. Durante su intervención, Toscano destacó la capacidad de los jóvenes para ofrecer “una visión clara de la realidad que viven”, así como su papel como agentes activos en la búsqueda de soluciones.

El certamen ha experimentado un notable crecimiento respecto a su primera edición, duplicando el número de iniciativas presentadas hasta alcanzar un total de 14 proyectos, distribuidos en dos categorías: entidades locales y colectivos o entidades sin ánimo de lucro. La dotación económica asciende a 6.000 euros, repartidos en dos primeros premios de 2.000 euros y dos segundos premios de 1.000 euros.

Las propuestas presentadas abordan la prevención de conductas como el juego de apuestas, el uso abusivo de pantallas o el consumo de sustancias como alcohol, cannabis o bebidas energéticas, así como la gestión de emociones como la ansiedad o la ira. Todo ello desde enfoques creativos que promueven alternativas de ocio saludable.

Impulsados por la Unidad de Prevención Social de la Diputación, en colaboración con el área de Deportes, estos premios tienen como objetivo reconocer iniciativas que destaquen por su innovación, impacto social y capacidad para conectar con la realidad juvenil.

La participación activa de los jóvenes en el diseño y defensa de sus proyectos refuerza el carácter educativo y transformador de esta iniciativa, que busca consolidarse como una herramienta clave en la prevención de adicciones en la provincia.