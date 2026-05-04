Almonte garantiza las salvas de escopeta al asumir el coste del seguro ante la falta de cobertura

El Ayuntamiento de Almonte ha anunciado que asumirá el coste del seguro necesario para la celebración de las tradicionales salvas de escopeta, después de que en las últimas semanas las compañías aseguradoras hayan dejado de ofrecer cobertura a los tiradores.

Esta situación había generado dificultades para mantener esta práctica y completar los procesos de inscripción conforme a la normativa vigente. Ante ello, el Consistorio ha decidido hacerse cargo de la cobertura, garantizando así la continuidad de una de las tradiciones más singulares del municipio.

El Ayuntamiento ha puesto ya a disposición de los interesados el procedimiento para la presentación de solicitudes, dirigido a todas aquellas personas que deseen participar en esta actividad vinculada a las celebraciones locales.

Las salvas de escopeta forman parte esencial de la identidad cultural de Almonte, estrechamente ligadas a la devoción y a las tradiciones del municipio, especialmente en el contexto de los actos relacionados con la Virgen del Rocío.

Desde el equipo de gobierno han subrayado su compromiso con la conservación de las tradiciones y han asegurado que continuarán trabajando para garantizar su desarrollo con todas las garantías legales y de seguridad.