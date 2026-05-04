San Juan del Puerto se lanza a por el Récord Guinness de corte de jamón con un reto solidario

San Juan del Puerto acogerá del 5 al 8 de mayo un nuevo intento de Récord Guinness de corte de jamón en la Plaza de España, en un evento abierto al público que combinará tradición, proyección turística y un marcado carácter solidario.

La iniciativa ha sido presentada por la alcaldesa, Rocío Cárdenas, junto al impulsor del reto, el cortador profesional sanjuanero Juan Bautista Gil, quienes han destacado la relevancia de esta cita para el municipio.

Cárdenas ha subrayado que “San Juan del Puerto vuelve a convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes en torno a una iniciativa única”, destacando además que “este reto no solo pone en valor nuestra identidad, sino que proyecta una imagen dinámica, solidaria y acogedora de nuestro pueblo”. La alcaldesa ha animado a la participación ciudadana: “Invitamos a todos a que se acerquen, disfruten del ambiente y contribuyan con su presencia a una causa que merece la pena”.

Por su parte, Juan Bautista Gil afronta el desafío con una estrategia diferente tras su experiencia en 2023, cuando participó en un intento celebrado en Huelva. “Volvemos con más preparación, más ilusión y con el aprendizaje que nos dio el primer intento. Sabemos que es un desafío exigente, pero contamos con el apoyo de todo un pueblo”, ha señalado.

El cortador ha reconocido además que en aquella ocasión el ritmo fue demasiado elevado, por lo que en este nuevo intento apostará por la resistencia: “Soy consciente de que corté demasiado rápido y eso me pasó factura. Esta vez mi objetivo es ir más pausado para no sobrecargarme y poder llegar hasta el final”.

El reto comenzará este martes con una presentación a las 20:30 horas y el inicio del corte a las 21:30, desarrollándose de forma ininterrumpida durante más de tres días con el objetivo de superar la actual marca de 72 horas, 13 minutos y 8 segundos.

El evento tendrá además un importante componente solidario, ya que los fondos recaudados con la venta de platos de jamón irán destinados a distintas entidades sociales del municipio. “No se trata solo de batir un récord, sino de ayudar”, ha remarcado Gil.

Durante las jornadas también se celebrará un programa de actividades paralelas con actuaciones culturales y musicales, reforzando el carácter participativo de una iniciativa que aspira a implicar a vecinos y visitantes en torno a un objetivo común.