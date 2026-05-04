Almonte impulsa una ordenanza para proteger el nuevo asfaltado de Matalascañas

El Ayuntamiento de Almonte ha iniciado la tramitación de una nueva ordenanza municipal con el objetivo de proteger la inversión realizada en la renovación del asfaltado de Matalascañas y asegurar que cualquier intervención futura en las calles se lleve a cabo con garantías técnicas.

La medida responde al proceso de mejora urbana desarrollado recientemente en el núcleo costero, donde se ha ejecutado un amplio plan de reasfaltado. Con esta iniciativa, el Consistorio pretende evitar que actuaciones posteriores, como obras de suministros o intervenciones privadas, deterioren el pavimento si no se reponen adecuadamente.

La futura normativa establecerá criterios claros para la reposición del firme tras la apertura de calles, una práctica habitual para trabajos relacionados con redes de agua, electricidad o telecomunicaciones. El objetivo es evitar reparaciones deficientes que puedan generar baches o irregularidades y que, a largo plazo, incrementen los costes de mantenimiento.

El texto contempla la emisión de informes técnicos preceptivos sobre las actuaciones previstas, así como la supervisión municipal en todo el proceso, desde la autorización hasta la inspección final de los trabajos ejecutados. Aunque estos informes no serán vinculantes, la decisión última recaerá en los servicios técnicos municipales.

Además, la ordenanza incluirá un procedimiento administrativo con plazos definidos, posibilidad de alegaciones y mecanismos de control que refuercen la seguridad jurídica y la transparencia tanto para empresas como para particulares.

Desde el Ayuntamiento subrayan que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la calidad urbana de Matalascañas, avanzando hacia un modelo de desarrollo más ordenado, accesible y sostenible, en consonancia con su entorno y su papel como destino turístico vinculado a Parque Nacional de Doñana.