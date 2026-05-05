Las obras en el castillo de Santa Olalla del Cala se detienen por el hallazgo de restos óseos

El Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala ha comunicado la paralización cautelar de las obras que se estaban ejecutando en la zona del muro del castillo tras el hallazgo de restos óseos durante los trabajos.

Según ha trasladado la dirección facultativa de la obra, la aparición de estos restos ha obligado a detener la actuación en el área afectada, siguiendo la normativa vigente, para permitir la intervención de los organismos competentes y garantizar una correcta evaluación.

Desde el Consistorio han señalado que se continuará informando a medida que se disponga de nuevos datos sobre este hallazgo, que podría tener relevancia patrimonial.

Las obras permanecerán suspendidas en ese punto hasta que se determinen los pasos a seguir tras el análisis de los restos encontrados.