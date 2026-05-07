Moeve dispara su beneficio un 34% y acelera su apuesta por el hidrógeno verde en España

La energética Moeve ha cerrado el primer trimestre de 2026 con un EBITDA CCS ajustado de 506 millones de euros, lo que supone un incremento del 34% respecto al mismo periodo del año anterior, en un contexto marcado por la volatilidad del mercado y la incertidumbre geopolítica.

El beneficio neto también ha crecido, alcanzando los 147 millones de euros, un 7% más, mientras que la compañía ha intensificado su estrategia de inversión, con 272 millones de euros destinados en este periodo, de los cuales el 69% se han dirigido a proyectos vinculados a la transición energética.

En línea con su plan estratégico Positive Motion, Moeve continúa reforzando su papel en el desarrollo de energías sostenibles, destacando la decisión final de inversión para el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, considerado el mayor proyecto de este tipo en el sur de Europa, con una capacidad inicial de 300 megavatios.

Además, la compañía ha invertido más de 2.000 millones de euros en los últimos cinco años para mejorar la eficiencia de sus instalaciones en España y reforzar la seguridad energética, al tiempo que ha mantenido una sólida generación de caja, con 283 millones en el primer trimestre.

Entre sus movimientos estratégicos, Moeve también ha anunciado un acuerdo no vinculante con la energética portuguesa Galp para explorar la integración de sus negocios, con el objetivo de crear una plataforma energética líder en la península ibérica.

La compañía continúa así avanzando en su transformación hacia un modelo más sostenible, impulsando proyectos clave en energías renovables, biocombustibles, movilidad eléctrica e hidrógeno verde.