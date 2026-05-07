Huelva ampliará su red ciclista con 4,4 kilómetros que conectarán con Punta Umbría y Gibraleón

La Junta de Andalucía ha adjudicado a la empresa Prodesur Construcción y Proyectos la ampliación de la red de carriles bici en Huelva, un proyecto que contempla la construcción de 4,4 kilómetros de nuevos trazados.

La actuación permitirá conectar la red ciclista actual con puntos estratégicos como la estación de autobuses, la estación de ferrocarril y la Universidad, además de enlazar con los itinerarios metropolitanos hacia Punta Umbría y Gibraleón.

El proyecto incluye ocho ramales que suman más de 4.400 metros de carril bici, con un ancho medio de dos metros y diseñados para mejorar la seguridad de los usuarios, con pasos de calzada al mismo nivel y eliminación de barreras arquitectónicas.

Entre los tramos destacados figura el que unirá la estación de autobuses con la avenida de Alemania, así como otro de 1,5 kilómetros que conectará el paseo de la Glorieta con la zona universitaria. También se ejecutarán ramales en el entorno de la estación de tren que facilitarán la conexión con puntos clave de la ciudad.

La inversión supera los 1,3 millones de euros y contempla además la reurbanización de espacios públicos afectados, en el marco del convenio de colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento para impulsar la movilidad sostenible en la capital.